Доброе утро, Камчатка!

21.02.2017 05:50:38 (GMT+12)
Сегодня вторник, 21 февраля 2017 года. По старому стилю — 8 февраля.
Отдание праздника Сретения Господня. Вмч. Феодора Стратилата (319). Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.).
Свт. Саввы II, архиеп. Сербского (1269).
Сщмчч. Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова пресвитеров (1938); сщмч. Александра Абиссова пресвитера (1942).
По мусульманскому календарю — 25 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры
По еврейскому календарю — 25 швата 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Международный день родного языка.
Всемирный день экскурсовода.
День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси.
День рождения короля Норвегии Харальда V.
21 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ
1784 Порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.
1816 В Петербурге венчались принц Вильгельм Оранский и великая княжна Анна Павловна.
1848 Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии».
1920 Образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО).
1931 Начался выпуск средства против тошноты и похмелья Alka Seltzer.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1728 Петр III Федорович, российский император (в 1762 году).
1783 Федор Толстой, русский художник и скульптор.
1836 Лео Делиб, французский композитор.
1876 Петр Кончаловский, русский и советский живописец, народный художник РСФСР.
1892 Хэрри Стэк Салливан, американский психолог, один из основателей неофрейдизма.
1942 Вера Алентова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.
1957 Николай Расторгуев, российский эстрадный певец, лидер группы «Любэ», Народный артист России.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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