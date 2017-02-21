Доброе утро, Камчатка!

21.02.2017 05:50:38 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня вторник, 21 февраля 2017 года. По старому стилю — 8 февраля.

Отдание праздника Сретения Господня. Вмч. Феодора Стратилата (319). Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.).

Свт. Саввы II, архиеп. Сербского (1269).

Сщмчч. Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова пресвитеров (1938); сщмч. Александра Абиссова пресвитера (1942).

По мусульманскому календарю — 25 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры

По еврейскому календарю — 25 швата 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Международный день родного языка.

Всемирный день экскурсовода.

День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси.

День рождения короля Норвегии Харальда V.

21 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ

1784  Порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

1816  В Петербурге венчались принц Вильгельм Оранский и великая княжна Анна Павловна.

1848  Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии».

1920  Образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО).

1931  Начался выпуск средства против тошноты и похмелья Alka Seltzer.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1728  Петр III Федорович, российский император (в 1762 году).  

1783  Федор Толстой, русский художник и скульптор.  

1836  Лео Делиб, французский композитор.  

1876  Петр Кончаловский, русский и советский живописец, народный художник РСФСР.  

1892  Хэрри Стэк Салливан, американский психолог, один из основателей неофрейдизма.

1942  Вера Алентова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.
  
1957  Николай Расторгуев, российский эстрадный певец, лидер группы «Любэ», Народный артист России.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page