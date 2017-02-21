Доброе утро, Камчатка!

21.02.2017 05:50:38 (GMT+12)

Сегодня вторник, 21 февраля 2017 года. По старому стилю — 8 февраля.



Отдание праздника Сретения Господня. Вмч. Феодора Стратилата (319). Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.).



Свт. Саввы II, архиеп. Сербского (1269).



Сщмчч. Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова пресвитеров (1938); сщмч. Александра Абиссова пресвитера (1942).



По мусульманскому календарю — 25 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры



По еврейскому календарю — 25 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день родного языка.



Всемирный день экскурсовода.



День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси.



День рождения короля Норвегии Харальда V.



21 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1784 Порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.



1816 В Петербурге венчались принц Вильгельм Оранский и великая княжна Анна Павловна.



1848 Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии».



1920 Образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО).



1931 Начался выпуск средства против тошноты и похмелья Alka Seltzer.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1728 Петр III Федорович, российский император (в 1762 году).



1783 Федор Толстой, русский художник и скульптор.



1836 Лео Делиб, французский композитор.



1876 Петр Кончаловский, русский и советский живописец, народный художник РСФСР.



1892 Хэрри Стэк Салливан, американский психолог, один из основателей неофрейдизма.



1942 Вера Алентова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.



1957 Николай Расторгуев, российский эстрадный певец, лидер группы «Любэ», Народный артист России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



