Камчатский метеокомментарий, 21 февраля

21.02.2017 05:48:14 (GMT+12)
В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было -6°C, пасмурно, местами небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 725 мм рт.ст., относительная влажность: 96%.
Предварительный прогноз:
Утро: -6°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 726 мм рь. ст., относительная влажность: 95%.
День: -5°С, значительная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 727 мм рт. ст., относительная ылажность: 98%.
Вечер: -2°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление 726 мм рт. ст., относительная влажность 95%.
Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения;15 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 10’22’’ (+4”).
Луна: 24%, стареющая.
Сегодня — Захарий-серповидец.
Народ приметил: Крестьяне видение Захария понимали по-своему, они в этот день доставали серпы и осматривали их: "На Захария-серповидца гляди серпы на лето", ведь "Не тогда серпы точить, когда на жниво итить". Захарию молятся бабы-жницы. В этот день достают серпы и кропят их крещенской водой.
Если в феврале луна в кругу - скоро растает снег.
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 21 февраля, 4.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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