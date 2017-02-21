Камчатский метеокомментарий, 21 февраля

21.02.2017 05:48:14 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было -6°C, пасмурно, местами небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 725 мм рт.ст., относительная влажность: 96%.



Предварительный прогноз:



Утро: -6°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 726 мм рь. ст., относительная влажность: 95%.



День: -5°С, значительная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 727 мм рт. ст., относительная ылажность: 98%.



Вечер: -2°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление 726 мм рт. ст., относительная влажность 95%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения;15 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 10’22’’ (+4”).



Луна: 24%, стареющая.



Сегодня — Захарий-серповидец.



Народ приметил: Крестьяне видение Захария понимали по-своему, они в этот день доставали серпы и осматривали их: "На Захария-серповидца гляди серпы на лето", ведь "Не тогда серпы точить, когда на жниво итить". Захарию молятся бабы-жницы. В этот день достают серпы и кропят их крещенской водой.



Если в феврале луна в кругу - скоро растает снег.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 21 февраля, 4.45 (кмч).