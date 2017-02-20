Камчатка, 20 февраля: итоги дня

20.02.2017 20:04:50 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
На Камчатку поступил новейший арктический вертолёт.
Камчатский сельчанин избил и изнасиловал сожительницу знакомого.
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километра.
На Камчатке началась проверка по факту гибели пассажирки, которую автобус протащил за ногу 2 км.
На Камчатку надвигается очередной циклон.
На трассе «Морпорт-аэропорт» в результате аварии погиб мужчина.
На Камчатке мать «сдала» полицейским неадекватного сына-наркомана.
22 февраля на Камчатке «взвоют» сирены.
На Камчатке сельский автослесарь развращал школьниц.
В столице Камчатки запускают передвижной пункт весового контроля.
Два внедорожника столкнулись на объездной, один человек госпитализирован.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
На Камчатке построят две новые дороги к площадке ТОР.
Жителю Камчатки грозит колония за петтинг со школьницей.
В краевой библиотеке камчатских пап поздравят танцоры и собаководы.
Заведующая детсадом в Петропавловске умолчала о вшах у детей.
Мэрия Петропавловска обещает, что город будут расчищать более ста единиц техники.
Молодая женщина из Петропавловска повадилась пьяной садиться за руль.
Камчатцев приглашают узнать о возможностях своей речи и голоса.
Власти Елизовского района уличили в махинациях с муниципальной недвижимостью.
На Камчатку прибыли чукотские участники «Берингии-2017».
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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