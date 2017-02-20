Камчатка, 20 февраля: итоги дня

20.02.2017 20:04:50 (GMT+12)

Камчатка, 20 февраля: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

На Камчатку поступил новейший арктический вертолёт.

Камчатский сельчанин избил и изнасиловал сожительницу знакомого.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километра.

На Камчатке началась проверка по факту гибели пассажирки, которую автобус протащил за ногу 2 км.

На Камчатку надвигается очередной циклон.

На трассе «Морпорт-аэропорт» в результате аварии погиб мужчина.

На Камчатке мать «сдала» полицейским неадекватного сына-наркомана.

22 февраля на Камчатке «взвоют» сирены.

На Камчатке сельский автослесарь развращал школьниц.

В столице Камчатки запускают передвижной пункт весового контроля.  

Два внедорожника столкнулись на объездной, один человек госпитализирован.

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

На Камчатке построят две новые дороги к площадке ТОР.

Жителю Камчатки грозит колония за петтинг со школьницей.

В краевой библиотеке камчатских пап поздравят танцоры и собаководы.

Заведующая детсадом в Петропавловске умолчала о вшах у детей.

Мэрия Петропавловска обещает, что город будут расчищать более ста единиц техники.

Молодая женщина из Петропавловска повадилась пьяной садиться за руль.

Камчатцев приглашают узнать о возможностях своей речи и голоса.

Власти Елизовского района уличили в махинациях с муниципальной недвижимостью.

На Камчатку прибыли чукотские участники «Берингии-2017».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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