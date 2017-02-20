Камчатка, 20 февраля: итоги дня

20.02.2017 20:04:50 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



На Камчатку поступил новейший арктический вертолёт.



Камчатский сельчанин избил и изнасиловал сожительницу знакомого.



Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километра.



На Камчатке началась проверка по факту гибели пассажирки, которую автобус протащил за ногу 2 км.



На Камчатку надвигается очередной циклон.



На трассе «Морпорт-аэропорт» в результате аварии погиб мужчина.



На Камчатке мать «сдала» полицейским неадекватного сына-наркомана.



22 февраля на Камчатке «взвоют» сирены.



На Камчатке сельский автослесарь развращал школьниц.



В столице Камчатки запускают передвижной пункт весового контроля.



Два внедорожника столкнулись на объездной, один человек госпитализирован.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



На Камчатке построят две новые дороги к площадке ТОР.



Жителю Камчатки грозит колония за петтинг со школьницей.



В краевой библиотеке камчатских пап поздравят танцоры и собаководы.



Заведующая детсадом в Петропавловске умолчала о вшах у детей.



Мэрия Петропавловска обещает, что город будут расчищать более ста единиц техники.



Молодая женщина из Петропавловска повадилась пьяной садиться за руль.



Камчатцев приглашают узнать о возможностях своей речи и голоса.



Власти Елизовского района уличили в махинациях с муниципальной недвижимостью.



На Камчатку прибыли чукотские участники «Берингии-2017».



