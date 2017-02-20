Срочно в номер: снежный циклон за пару дней принес на юг Камчатки 50% месячной нормы осадков

20.02.2017 17:44:32 (GMT+12)
Петропавловск-Камчатский. Циклон, ударивший снегом и сильным ветром по югу Камчатки в пятницу вечером, больше всего осадков принес в Елизовский район и в Петропавловск-Камчатский, сообщила начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометеоцентра Анна Приходько.
"По данным на утро понедельника, в Елизовском районе выпало 36 мм осадков, что составляет 50% месячной нормы. В Петропавловске-Камчатском за это время выпало 38 мм осадков - 40%", - сказала А.Приходько агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в понедельник.
Она отметила, что основной удар непогоды пришелся на субботу, когда скорость ветра в Петропавловске-Камчатском в порывах достигала штормовых отметок - 26 м/с, а на крайнем юге - в поселке Озерновский - 39 м/с.
"Сейчас циклон находится возле мыса Лопатка на Камчатке. В ближайшие три дня он будет очень медленно смещаться в сторону Командорских островов. В акватории Тихого океана вблизи этих островов с ночи 21 февраля объявлено штормовое предупреждение. Там ожидается опасное волнение до 12 метров", - сказала метеоролог.
Что касается юга полуострова, то, по данным А.Приходько, в ближайшие три дня тут сохранится неустойчивый режим погоды. Но сильной пурги в краевом центре уже не ожидается.
Со ссылкой на местный противолавинный центр она добавила, что из-за снегопадов в нескольких районах края, в том числе, в Петропавловске-Камчатском до 21 февраля включительно объявлена лавинная опасность.
В свою очередь, пресс-служба мэрии Петропавловска-Камчатского в понедельник сообщает, что дороги краевого центра от снежных заносов в течение всех выходных расчищало более 100 единиц коммунальной техники, с магистралей вывезено более 5,5 тысяч кубометров снега.
"В понедельник утром автобусы в Петропавловске-Камчатском вышли на линию по расписанию, общественный транспорт двигается по всем направлениям, в том числе в пригородные поселки", - сказано в сообщении пресс-службы городской администрации.
(Интерфакс — Дальний Восток).
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