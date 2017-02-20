Камчатский гороскоп, 21 февраля

20.02.2017 16:20:28 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:



День прибавит оптимизма и решительности после момента уныния, поможет перейти от разговоров и размышлений к целенаправленным действиям. Настроение побуждает в первую очередь сохранять завоеванные позиции, советует тратить энергию и ресурсы строго по назначению. Практицизм сегодня хорошо сочетается с интуицией и воображением, не мешает гибкости. Перед решительным поступком не исключен момент колебаний, но пауза окажется полезной - например, поможет подготовить альтернативный путь на случай проблем. Это не самый подходящий момент для коллективных усилий, более актуальной может оказаться позиция «каждый сам за себя».



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Тельмана.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей улиц Тепличной, Ракетной, Пограничной, Лазо, Кавказской, Космического проезда, районов 8 км, 11 (в краевом центре), Центральной (в Елизове), поселка Крутогоровский, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.