Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 21 февраля 2017 года

20.02.2017 16:36:12 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, в восточных районах небольшой местами, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м/с, на юго-восточном побережье ночью 12-17 м/с, днем 9-14 м/с, в Усть-Камчатском районе ночью 9-14 м/с, днем 13-18 м/с. При усилении ветра до 15 м/с- метель. Температура воздуха ночью -2,-7°С, при прояснениях -12,-17°С, днем +2,-3°С, при облачности до -7 °С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой , ночью в Карагинском районе умеренный снег. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, на севере Тигильского района 10-15 м/с, на восточном побережье 13-18 м/с, днем 10-15 м/с, на восточном побережье 18-23 м/с, в Пенжинском районе 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°С, при прояснениях -12,-17°С, днем +1,-4°С, при облачности до -10°С, в Пенжинском районе ночью -21,-26°С, днем -17,-22°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края сохраняется ледовый покров.



Лавинная обстановка:

На территории края объявлено штормовое предупреждение от КРПЛЦ ФГБУ «Камчатское УГМС» № 14 от 18.02.2017 г.

В период с 00 часов 19.02.2017 г. по 21.02.2017 г. включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, г. Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно.



В зону возможного схода лавин на территории края могут попасть 2 участка автодорог общей протяженностью 500 м, находящихся на территории Петропавловск-Камчатского ГО (1 участок федеральной дороги, протяженностью 200 м и 1 участок автодороги местного значения общей протяженностью 300 м).



Сохраняется вероятность (до 0,4) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Действует штормовое предупреждение об ОЯ от ФГБУ «Камчатское УГМС» №08 от 20.02.2017 г:

21 февраля в первой половине ночи в Тихом океане и Беринговом море, районе 11310 ожидается опасное волнение высотой 8-10 м с распространением во второй половине ночи 21 февраля в район 11290 подрайоны 11303, 11321, 11323, с усилением днем 21 февраля в районе 11290 до 10-12 м. Явление сохраниться до конца суток 22 февраля.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается слабая геомагнитная буря. Увеличения количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.