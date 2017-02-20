Насильник из Ивашки

20.02.2017 17:00:11 (GMT+12)
Собранные следственным отделом по Карагинскому району следственного управления СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными
для вынесения обвинительного приговора 35-летнему жителю села Ивашка Карагинского района.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
Следствием и судом установлено, что в марте 2016 года обвиняемый находился в одном из домов села Ивашка, где совместно с хозяином дома и его сожительницей распивал спиртные напитки.
После распития алкоголя хозяин дома уснул, а его сожительница направилась к выходу дома проводить гостя.
В этот момент злоумышленник схватил 27-летнюю женщину за волосы, нанес ей несколько ударов по голове, после чего изнасиловал ее.
Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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