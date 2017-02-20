Спортивные выходные у камчатских спасателей

20.02.2017 16:36:11 (GMT+12)

В минувшие выходные прошли соревнования VIII Спартакиады по волейболу и лыжным гонкам среди команд трудовых коллективов Елизовского муниципального района. Данная спартакиада направлена на популяризацию здорового образа жизни среди работающего населения.



ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5486



В спортивном зале «Строитель» города Елизово состоялась финальная игра по волейболу. В финальной игре команда Камчатского спасательного центра встретилась с командой Аэронавигации. Игра проходила в напряженном соперническом духе. Все команды были основательно подготовлены и натренированы. По итогам игр сборная команда спасателей заняла третье место, уступив коллективу аэропорта и аэронавигации.



Также спасатели приняли участие в лыжных гонках, которые прошли на лыжной базе, расположенной в районе 34 километра города Елизово. На лыжню вышли представители 10 трудовых коллективов - всего более 70 человек. Участникам предстояло преодолеть дистанцию 2 километра (для женщин) и 5 километров (для мужчин). Лучший результат среди спасателей показал Александр Шмелёв – он прибыл к финишу вторым.



Как рассказывает сам Александр, погода в этот день для лыжной гонки была не самая благоприятная – шел мокрый снег, приходилось бороться с порывами ветра. От призера он отстал всего на несколько секунд, но в целом результатом доволен.



«Спортивная подготовка в Камчатском спасательном центре - неотъемлемая составляющая нашей работы. Ведь для того, чтобы потушить пожар или спасти человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию, необходимо быть сильным, выносливым и крепким», – говорит начальник Камчатского спасательного центра Александр Киргинеков.



Пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.