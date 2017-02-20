Урок профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних прошел в школе № 40 Петропавловска

20.02.2017 16:36:10 (GMT+12)

В мероприятии принял участие заместитель председателя Городской Думы Андрей Воровский. Совместно с сотрудниками прокуратуры он рассказал старшеклассникам о гражданско-правовой ответственности в случае причинению вреда жизни, здоровью или имуществу человека.



Встреча со старшеклассниками прошла в школе № 40 в пятницу, 17 февраля. Заместитель председателя Городской Думы Андрей Воровский и представители прокуратуры обсудили со школьниками вопросы гражданско-правовой ответственности, а также особенности работы органов прокуратуры, в том числе совместно с администрацией Петропавловска в рамках деятельности комиссии по делам несовершеннолетних. Ребятам разъяснили, что основными задачами Комиссии является: обеспечение защиты и восстановления прав и законных интересов несовершеннолетних; предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и принятие мер по устранению причин и условий, этому способствующих; координация деятельности и обеспечение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Таким образом, члены Комиссии не только следят за тем, чтобы несовершеннолетние не преступали закон, но и стоят на защите их прав и интересов.



Кроме того, на встрече школьникам рассказали о проблемах наркомании и об ответственности за употребление и распространение наркотиков, в том числе и «спайсов».



Подводя итог прошедшему мероприятию Андрей Воровский подчеркнул: «Эти дети стоят на пороге взрослой жизни, и наша задача сделать все возможное, чтобы они понимали – даже незначительное нарушение существующих правил и закона может привести к очень серьезным последствиям. Каким-то необдуманным шагом эти молодые ребята могут испортить свою дальнейшую жизнь. Именно поэтому принято решение провести цикл подобных мероприятий в других школах. Тем более, что ученики охотно идут на эти встречи», - отметил депутат.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.