Заместитель председателя Городской Думы Андрей Воровский провел очередную лекцию на курсах «Управдом»

20.02.2017 16:36:10 (GMT+12)

Уже два года Андрей Воровский является одним из «преподавателей» на курсах в рамках проекта «Управдом». На очередной лекции депутат рассказал о земельных взаимоотношениях на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, о том, как лучше и правильнее сформировать земельный участок, какие органы в краевой столице отвечают за содержание лестниц и опор уличного освещения, дал разъяснения по вопросам озеленения, ограждения, организации и обслуживания детских площадок, уборки территорий, размещения автомобилей на придомовой территории. Обратил внимание «студентов» на особенности взаимодействия председателей советов домов или управляющих компаний с муниципальными административными органами.



Вторую часть лекции Андрей Воровский посвятил информированию слушателей о двух, стартовавших на территории Камчатки, партийных проектах - «Городская среда» и «Парки малых городов». Депутат объяснил, что реализация проектов даст возможность нашему городу преобразиться в лучшую сторону и рассказал о том, каким образом можно стать участником этих программ. Он также отметил, что депутаты ГорДумы ведут активную работу по ознакомлению населения с действующими программами. Всю необходимую информацию можно получить в общественных приемных.



Отметим, что курсы в рамках проекта «Управдом» действуют в Петропавловске с 2013 года. За это время важные знания получили 650 человек.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.