Первое рабочее совещание по вопросам организации и проведения патриотического проекта «Народная память о Великой войне» прошло в Петропавловске

20.02.2017 16:36:11 (GMT+12)

Мероприятие проходило в пятницу, 17 февраля, в местном исполнительном комитете Петропавловск-Камчатского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В составе рабочей группы депутаты Городской Думы Петропавловска Анатолий Наумов и Анна Краснопольская, депутат Законодательного Собрания края Владимир Агеев, а также представители администрации, общественных организаций, образовательных учреждений Петропавловска.



Собравшиеся обсудили старт патриотического проекта «Народная память о Великой войне». Официально начало конкурса будет объявлено 21 февраля в 12.00. Окончание проекта – 9 мая.



В конкурсе участвуют:

- воспитанники дошкольных образовательных организаций, а также учащихся 1-4 классов средних общеобразовательных организаций Камчатского края. Для них пройдет конкурс рисунков. Дети представляют рисунки, смысл которых в нашей благодарности советским людям за спасение планеты от фашизма;

- учащиеся 5-9 классов средних общеобразовательных организаций Камчатского края. Для участников этой возрастной категории объявлен конкурс сочинений. Работы пишутся дома на бланках организаторов на тему: «Война в жизни моей семьи».



Сбор материалов от конкурсантов в срок до 10 апреля 2017 года по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, 3А, Региональный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



Награждение победителей планируется в срок до 8 мая 2017 года.



Цель Конкурса – возрождение и развитие интереса к отечественной истории, сохранение традиций и духовно-культурных ценностей России, формирование патриотического сознания детей и молодежи.



Задачи Конкурса:

- утвердить в обществе, в сознании и чувствах учащихся социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, повысить престиж государственной, и в частности, военной службы;

- привить всем участникам Конкурса чувство гордости, глубокого уважения к символам Российской Федерации – Гербу, Флагу, Гимну, другой российской символике и историческим святыням Отечества.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.