В Городской Думе Петропавловска состоится совместное заседание думских комитетов

20.02.2017 16:36:09 (GMT+12)
В понедельник, 20 февраля, состоится совместное заседание комитетов Городской Думы Петропавловска:
Совместное заседание Комитета Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа по бюджету и экономике, Комитета по социальной и молодежной политике и Комитета по городскому хозяйству. Заседание пройдет в зале № 429 здания по ул. Ленинская, 14. Начало в 16:30. На повестке дня вопросы, вынесенные на рассмотрение 57-ой внеочередной сессии Городской Думы, которая состоится 22 февраля в 10:00 в зале № 429.
Подробнее с повесткой совместного заседания комитетов можно ознакомиться во вкладке «График заседаний комитетов, комиссий».
Повестку 57-ой внеочередной сессии можно скачать во вкладке: «Предстоящая сессия».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.
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