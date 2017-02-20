В Городской Думе Петропавловска состоится совместное заседание думских комитетов

20.02.2017 16:36:09 (GMT+12)

В понедельник, 20 февраля, состоится совместное заседание комитетов Городской Думы Петропавловска:



Совместное заседание Комитета Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа по бюджету и экономике, Комитета по социальной и молодежной политике и Комитета по городскому хозяйству. Заседание пройдет в зале № 429 здания по ул. Ленинская, 14. Начало в 16:30. На повестке дня вопросы, вынесенные на рассмотрение 57-ой внеочередной сессии Городской Думы, которая состоится 22 февраля в 10:00 в зале № 429.



Подробнее с повесткой совместного заседания комитетов можно ознакомиться во вкладке «График заседаний комитетов, комиссий».



Повестку 57-ой внеочередной сессии можно скачать во вкладке: «Предстоящая сессия».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.