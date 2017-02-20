Наркоман - пироман

20.02.2017 16:44:18 (GMT+12)

Накануне в дежурную часть полиции Петропавловска-Камчатского позвонила женщина, которая сообщила о странном поведении сына, который пытался в своей комнате развести костер.



На место происшествия прибыл ближайший наряд ППС. В ходе наружного досмотра сотрудники правоохранительных органов обнаружили у 27-летнего жителя краевой столицы с явными признаками наркотического опьянения девять граммов «синтетики».



В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов… совершенные в крупном размере).



Кроме того, если медицинское исследование установит факт употребления наркотика молодым человеком, он будет привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», за что, в частности, предусмотрен административный арест на срок до 15 суток.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

