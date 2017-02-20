Как нам принять миллион туристов в год?

20.02.2017 16:36:09 (GMT+12)

В АО «Корпорация развития Камчатки» состоялось организационное совещание, на котором разрабатывалась дорожная карта подготовки и рассматривалась повестка дня стратегической сессии, посвященной развитию туристического потенциала края.



К выводу о необходимости её проведения в ходе консультаций пришли генеральный директор КРКК Николай Пегин и общественный представитель Агентства стратегических инициатив в регионе, генеральный директор ЗАО «Агротек Холдинг» Владимир Рубахин.



Как заявил руководитель Корпорации, потребность в проведении стратегической сессии, посвященной развитию туристического потенциала края, очевидна.



«Да, эта отрасль в регионе сегодня на подъёме», - сказал Николай Пегин. – В ней заняты около 5100 человек, расширяется инфраструктура туризма, развивается отельный бизнес. В минувшем году край посетили почти 200 тысяч гостей, в их числе 16 с половиной тысяч иностранцев. Эти показатели выше, чем итоги туристического сезона Камчатки 2015 года. Положительная динамика очевидна, но темпы её нас не могут удовлетворять. Достаточно будет вспомнить, что гостями Приморья в минувшем году стали более полумиллиона иностранцев. Не возникает сомнений в том, что туристический потенциал Камчатки не уступает приморскому, а по таким направлениям, как экологический, круизный туризм, и превосходит его. Остается только задействовать неиспользованные нами возможности и снять существующие барьеры.



В этой связи мы и констатировали с Владимиром Рубахиным необходимость организации дискуссионной площадки, на которой представители правительства края и муниципальных администраций, бизнес, экспертное сообщество могли повести деловой разговор о развитии туристического потенциала региона. Необходимо четко сформулировать проблемы, чтобы агентство по развитию туризма правительства Камчатского края, АСИ, наша Корпорация могли их транспонировать на федеральный уровень, если не сумеем найти способов их разрешения на региональном».



Такую потребность подтвердили и участники организационного совещания. Оно прошло под председательством заместителя директора ЗАО «Агротек Холдинг» Натальи Урсол. «Корпорацию развития Камчатки» на нём представлял начальник отдела земельных отношений акционерного общества Григорий Белик.



На совещание его организаторы пригласили представителей основных камчатских туроператоров.



Подготовка стратегической сессии носит многоступенчатый характер. На следующем этапе, не позднее конца марта, планируется провести круглый стол предпринимателей, занятых в сфере туристического бизнеса и в отраслях, связанных с ним. Затем наступит время стратегической сессии. Её целесообразно провести до начала туристического сезона.



Участники совещания сформулировали основные вопросы, на которые должна дать ответы стратегическая сессия. Требуется определить границы развития и системные ограничения, с которыми неизбежно рано или поздно столкнется туриндустрия региона, разработать стандарт оказания услуг, который поможет отсеять недобросовестных операторов. Уже сегодня требуется определить какое количество гостей сможет принимать Камчатка, чтобы и отрасль развивалась, и не страдала хрупкая северная природа полуострова.



Всех туроператоров волнует проблема сезонности их бизнеса, которую можно преодолеть только через серьезную организацию событийного и спортивного туризма в течение всего года.