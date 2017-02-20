В числе резидентов СПВ проекты, которым оказывала поддержку «Корпорация развития Камчатки»

20.02.2017 16:36:09 (GMT+12)

Состоялось заседание Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток в Камчатском крае. Заседание прошло под руководством министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушка и главы региона Владимира Илюхина.



На заседании в числе других вопросов рассматривались инвестиционные проекты, которые уже стали или претендуют на резидентство СПВ. На сегодняшний день их пятнадцать. Девять проектов уже получили официальный статус резидента Свободного порта Владивосток, инициаторы еще одного завершают оформление документов. Объём инвестиций этой десятки приближается к 4 миллиардам рублей.



Проекты самые различные – от строительства отелей и малоэтажных доходных домов до создания предприятий по ремонту бытовой техники.



«Приятно, что в этом ряду, - сказал генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин, - находятся шесть проектов, в продвижении которых наше акционерное общество оказывало их инициаторам поддержку. Чаще всего речь идет о составлении пакета документов, разработке бизнес-планов, сопровождении проектов для получения того или иного статуса. И то, что эти компании стали или готовятся стать резидентами СПВ, говорит о качественном исполнении той части работы, которую договорные обязательства возлагали на нас».



Еще около 20 компаний края ведут переговоры о получении статуса резидента СПВ. Среди них также немало проектов, в реализации которых заняты сотрудники АО «Корпорация развития Камчатки».



В числе проектов, в продвижении которых КРКК принимала участие, создание этнографической деревни и представительства ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», строительство жилого комплекса и туристического поселка.

