Соевнования по волейболу состоялись в Оссоре

20.02.2017 16:36:08 (GMT+12)

Соревнования по волейболу среди мужских и женских команд, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества состоялись в минувшие выходные в районном центре п.Оссора Карагинского муниципального района.



Всего на старт вышло 5 мужских и 3 женских команды. Первыми комплекты наград разыграли женщины, первая встреча прошла между командами «Люкс» и «Позитив» из п.Оссора, со счетом 3:0 победу одержал «Позитив». Вторая встреча прошла между командой «Люкс» и командой из с. Тымлат. В упорнейшей встрече состоявшей из 5 партий вверх одержала команда «Тымлат» (16:25, 20:25, 25:21, 25:19, 15:9) и завершающим штрихом женских соревнований состоялась встреча между командой «Позитив» и командой «Тымлат». Девочки из с.Тымлат не смогли оказать должного сопротивления и в финальной встрече уступили со счетом 3:0 команде «Позитив» (25:10, 25:12, 25:12).

«Позитив» состав: Слезкина Алёна, Игнатова Виктория, Козлова Олеся, Храмова Наталья, Музычук Татьяна, Торчуа Оксана.



«Тымлат» состав: Нестерова Надежда, Аешина Наталья, Матоха Наталья, Абалакова Анастасия, Пятышина Кира, Чечулина Светлана.



«Люкс» состав: Нефедова Елена, Кашкина Юлия, Обухович Ульяна, Вербина Алена, Харитонова Марина, Вазянга Марина.



У мужчин места распределились следующим образом:

Пятое место заняла команда «Молодежка» (п.Оссора). Ребята одержали всего одну победу над командой из с.Карага и с результатом в 3 очка увы не смогли подняться выше по турнирной таблице. Состав: Миронов Павел, Ким Тимур, Узелков Сергей, Белоусов Ярослав, Старинец Георгий, Коротаев вадим, Кашкин Алексей, Тынский Илья.



Четвертое место заняла команда «Оссора» В споре за бронзовые награды «Оссора» уступила со счетом 2:3 команде «Тымлат» (по партиям 19:25,25:21,20:25, 25:21,12:15) и не смогла войти в тройку лучших. Состав: Самарин Андрей, Гусейнов Эльхан, Храмов Сергей, Панкарин Сергей, Апполон Олег, Миков Иван, Смехов Геннадий, Жуков Николай.



Третье место заняла команда из с.Тымлат. Как говорилось ранее в борьбе состоявшей из 5 партий «Тымлат» собрался и в нужный момент сумел добыть себе победу в матче, завоевав таким образом бронзовые награды соревнований. Состав: Лазарев Андрей, Москаленко Виталий, Манорин Сергей, Ятты Василий, Тагин Сергей, Нестеров Роман, Шашко Юрий.



Второе место заняла команда из с.Карага. «Карага» одержала победу в трех матчевых встречах и с результатом 7 очков обеспечила себе серебряные медали соревнований по волейболу. Состав: Башмачников Валерий, Еговцев Геннадий, Еговцев Иван, Ворона Евгений, Никифоров Александр, Язенок Юрий, Наянов Николай, Грибовский Евгений.



Первое место заняла команда «Зенит» ( п.Оссора.) Уверенно пройдя весь турнир без поражений команда по праву завоевала звание быть Чемпионом. Поздравляем. Состав игроков: Литвинов Андрей, Бочериков Виктор, Гаевский Юрий, Филимонов Анатолий, Гаевский Роман, Гузенко Александр.



Лучшими игроками соревнований признаны: «Зенит» - Гаевский Юрий, «Карага» - Грибовский Евгений, «Тымлат» - Москаленко Виталий, «Позитив» - Музычук Татьяна», «Тымлат (жен)» - Абалакова Анастасия, «Люкс» - Вербина Алена.

На торжественной церемонии закрытия с приветственным словом к участникам соревнований обратилась Советник сектора по молодежной политике, спорту и туризму администрации Карагинского муниципального района Олеся Александровна Козлова. Поздравила присутствующих мужчин с наступающим праздником Днем защитника Отечества, а также наградила победителей и призеров соревнований кубками, медалями и памятными подарками от администрации Карагинского муниципального района.



Также районной администрацией был преподнесен подарок команде из с.Тымлат в виде спортивной экипировки (женские и мужские комплекты спортивной формы) приобретенной по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017гг». Следующие соревнования «Чемпионат Карагинского района по волейболу 2017г» запланированы на март месяц, которые пройдут на базе спортивного комплекса в с.Тымлат, ждем и Ваших заявок . Занимайтесь спортом друзья!



Олеся КОЗЛОВА