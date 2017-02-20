В Мильковском районе появилась возможность оплаты счетов от Водоканала в отделении одного из банков

20.02.2017 16:36:08 (GMT+12)
В рамках Соглашения «О взаимодействии по обработке переводов физических лиц без открытия банковского счёта», заключённого между КГУП «Камчатский водоканал» и АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк», оплачивать квитанции за услуги холодного водоснабжения и водоотведения жители Мильковского района теперь могут в отделении банка.
Счет за январь 2017 г. уже можно оплатить по адресу: с. Мильково, ул. Советская, д. 64А. Режим работы: ПН-ЧТ с 10:00 до 18:00, ПТ с 10:00 до 16:00, обеденный перерыв с 13:30 до 14:30. Оплата производится без взимания комиссии.
Также оплату можно произвести в терминалах самообслуживания ИП Занин А.А.
КГУП «Камчатский водоканал» напоминает абонентам о необходимости своевременной оплаты за ХВС. Произвести оплату по квитанциям можно любым удобным способом: в кассах КГУП «Камчатский водоканал», МАУ «РКЦ», через платёжные терминалы и банкоматы.
Кроме этого, Водоканал напоминает о необходимости своевременной передачи показаний приборов учёта.
По всем вопросам, связанным с расчётом оплаты за услугу ХВС, погашением долга и заключением договора о реструктуризации, можно обращаться в Единый расчётный центр КГУП «Камчатский водоканал» по телефонам: в Петропавловске-Камчатском: 8 (4152) 218-604, 218-739, в г. Елизово: 8(41531) 6-90-35, в Мильковском районе: 8.909- 831-8557.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в КГУП «Камчатский водоканал».
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