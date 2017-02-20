Родители выпускников Камчатского края сдали ЕГЭ по русскому языку

20.02.2017 16:20:27 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5485



Камчатский край присоединился к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Для того, чтобы написать пробный экзамен по русскому языку, 17 февраля за школьные парты сели 40 родителей выпускников. Об этом рассказали в министерстве образования и науки Камчатского края.



«Зачастую родители выпускников переживают ответственные моменты в жизни своих детей гораздо острее, чем свои. Очень важно проводить подобные акции, ведь это прекрасная возможность на личном опыте убедиться, что в процедуре аттестации нет ничего пугающего», - отметила министр образования и науки Камчатского края Виктория Сивак.



Как и при проведении экзамена для выпускников, в аудитории могли пройти участники акции, указанные в заранее утверждённых списках. При себе они могли лишь иметь ручку и паспорт. Контрольные измерительные материалы включали в себя 14 заданий, на выполнение которые было отведено 40 минут. После окончания экзамена, его участники смогли самостоятельно проверить свои работы.



«Я увидела изнутри, как проходит процесс. Условия сдачи максимально приближены к реальным – на входе мы прошли через рамки металлодетекторов, а также работали приборы подавляющие сигнал мобильной связи. Конечно, все волновались, но потом я поняла, что мне несложно выполнять задания. Такие акции дают нам возможность понять, как мы можем помочь ребятам», - рассказала мама выпускника Корякской школы Людмила Марченко.



Кроме того, все желающие смогли задать вопросы представителям Министерства образования и науки Камчатского края, Камчатского центра информатизации и оценки качества образования, эксперту предметной региональной комиссии по проверке заданий ЕГЭ и пообщаться со школьным психологом.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.