Срочно в номер: тихоокеанский циклон подходит к берегам Камчатки

20.02.2017 16:18:58 (GMT+12)
К берегам Камчатки подходит очередной циклон. По прогнозу специалистов, фронт непогоды подойдет к берегам полуострова 21 февраля 2017 года. Тихоокеанский циклон будет оказывать свое влияние на восточные районы края. В Усть - Камчатском и Карагинском муниципальных районах ожидается умеренный, местами сильный снег, ветер 18-23 метров в секунду, на побережьях до 27 метров в секунду. При усилении ветра до 15 метров в секунду - метель. На дорогах гололедица.
В Алеутском районе ожидается выпадение небольших осадков в виде снега с дождём. Ветер 18-23 метров в секунду, порывами до 30 метров в секунду. Циклон будет оказывать влияние преимущественно на восточные районы края до 23 февраля включительно.
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности для того, чтобы более оперативно реагировать на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации. Проведены строевые смотры и смотры техники, которая будет задействована в ликвидации последствий циклона и оказании помощи населению.
Во время действия циклона спасатели будут осуществлять патрулирование автодорог и в случае необходимости оказывать помощь водителям транспортных средств.
Кроме того, уже подготовлены к развертыванию пункты обогрева, в которых водители и пассажиры смогут обогреться и выпить горячего чая. Такие пункты в случае необходимости будут развернуты на автодорогах федерального и местного значения.
В результате осадков ожидается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автотранспорта, повышается вероятность возникновения дорожных пробок. Кроме этого, неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушениям в работе аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения.
Спасатели рекомендуют населению на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами. Туристам также необходимо воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками. Родителям рекомендовано следить за местонахождением своих детей и во время действия непогоды не отпускать их на улицу. В связи с увеличением температуры воздуха толщина льда на водоемах края уменьшится, в связи с чем инспекторы ГИМС рекомендуют населению не выходить на поверхность водоемов и тем более не выезжать на лед на автомобилях и снегоходах.
Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих, незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101». Набор номера осуществляется как с мобильного, так и со стационарных телефонов.
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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