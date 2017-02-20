На Камчатке обеспечен проезд автотранспорта на всех краевых дорогах

20.02.2017 15:19:21 (GMT+12)
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, на Камчатке обеспечен проезд автотранспорта на всех краевых трассах. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Михаил Антипов.
«Дорожная техника работает на трассах с момента подхода циклона. Минувшей ночью проезды расчищали 132 единицы снегоуборочной техники, 104 – в краевом центре. Все дороги и переправы функционируют в штатном режиме, кроме технологического проезда между сёлами Соболево и Карымай. Движение на этом участке трассы пришлось ограничить из-за снежного перемёта», - рассказал заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Михаил Антипов.
Вместе с тем, дорожные службы продолжают свою работу. Их основной задачей является поддержание свободного проезда автотранспорта по магистральным проездам, снегоочистка подъездных путей к объектам социальной сферы и обработка песком опасных поворотов и спусков.
«По прогнозу синоптиков, циклон продержится на Камчатке ещё около суток. Ситуация на дорогах находится под личным контролем глав муниципальных образований края», - добавил Михаил Антипов.
Он отметил, что главный аэропорт Камчатки открыт, взлётно-посадочная полоса готова к приёму и оправке воздушных судов. Однако в расписание прибывающих рейсов внесены изменения. Так, московский рейс из Шереметьево задерживается до 16:00. Кроме того, до улучшения погодных условий отменены полёты по местным авиалиниям. Уточнённые данные обо всех изменениях можно узнавать по справочному телефону аэропорта: 300-729.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+