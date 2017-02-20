На Камчатке определились сильнейшие горнолыжники-паралимпийцы

20.02.2017 15:19:21 (GMT+12)
На Камчатке завершились краевые чемпионат и первенство по горнолыжному спорту среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые в течение трёх дней проходили на базе «Эдельвейс» в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта и молодёжной политики.
Там рассказали, что во второй соревновательный день горнолыжники состязались в дисциплине «слалом-гигант».
В чемпионате Камчатского края по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди женщин 1 место заняла Елена Диденко. В состязаниях среди спортсменов с нарушениями зрения лучший результат среди женщин показала Александра Францева – лидер Семён Пляскин, среди мужчин 1 место занял Андрей Ложкин – лидер Евгения Колосовская.
В первенстве Камчатского края по спорту слепых среди юношей 1 место занял Виталий Горный - лидер Семён Пляскин, по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди девушек лучшей стала Дарья Ищенко, по спорту глухих среди девушек первенствовала Прискилла Калина, среди юношей – Андрэ Соложеницын.
В третий день спортсмены боролись за победу в дисциплине «слалом».
В чемпионате Камчатского края по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди женщин 1 место заняла Елена Диденко, среди мужчин - Алексей Микушин. В чемпионате Камчатского края по спорту слепых среди мужчин лучшим стал Андрей Ложкин – лидер Евгения Колосовская.
В первенстве Камчатского края по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди девушек 1 место заняла Дарья Ищенко, по спорту глухих среди девушек лидером стала Прискилла Калина, среди юношей – Даниил Соложеницын.
Добавим, что понедельник представители Камчатки отправляются на чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в город Южно-Сахалинск. Кроме того, с 3 марта два спортсмена Андрэ Соложеницын и Юлия Рудченко выступят на II Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов в городе Ханты-Мансийск.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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