Жителей и гостей края приглашают принять участие в конкурсе фотографий «Моя Камчатка»

20.02.2017 15:19:21 (GMT+12)
Жителей и гостей Камчатского края приглашают принять участие в конкурсе фотографий «Моя Камчатка». Мероприятие проводит Камчатский выставочно-инвестиционный центр при поддержке народного фотоклуба «Камчатка» в период с 15 февраля по 30 марта.
По итогам конкурса будут отобраны работы для участия в фотовыставке, которая пройдет в рамках Восточного экономического форума-2017 с 5 по 10 сентября в городе Владивосток.
«В этом году Камчатка будет представлять два направления: «Сохрани Камчатку» (в рамках Года экологии в России) и «Лица Камчатки». После окончания приёма всех заявок конкурсная комиссия приступит к голосованию и 30 марта определит победителей в каждой номинации, которые помимо участия в фотовыставке на ВЭФ будут отмечены призами!», - рассказали организаторы.
Работы на конкурс принимаются на электронных носителях до 15 марта 2017 года по адресу: КГАУ «КВЦ ИНВЕСТ», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 62, каб. 3. Дополнительная информацию по телефону: (84152) 425-125.
Подробности проведения конкурса, условия и технические требования к фотоматериалам смотрите в Положении о фотоконкурсе http://kamgov.ru/files/58aa4b05a4e121.00025881.pdf.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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