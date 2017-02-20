Генеральный директор привлечен к ответственности

20.02.2017 15:19:20 (GMT+12)

Генеральный директор топливного предприятия привлечен к административной ответственности за невыплату окончательного расчета уволенному работнику.



В рамках рассмотрения поступившего обращения Государственной инспекцией труда в Камчатском крае проведена внеплановая проверка ООО «ПО Камагро» – предприятия, осуществляющего оптовую торговлю различными видами топлива – по результатам которой было установлено, что работодатель допустил нарушение требований трудового законодательства в ходе процедуры увольнения одного из работников.

Так, заявителю в нарушение ст. 140 ТК РФ («Сроки расчета при увольнении») не были своевременно выплачены денежные средства, причитающиеся ему при увольнении. На момент проверки сумма задолженности перед работником составила более 30 000 рублей.



Работодателю было выдано предписание, обязывающее выплатить заявителю все необходимые суммы.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений были вынесены постановления о привлечении генерального директора предприятия к административной ответственности в виде штрафов на сумму 20 000 рублей. В настоящий момент постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством.

Отметим, что ООО «ПО Камагро» и ранее привлекалось к административной ответственности за нарушение требований трудового законодательства. Например, в начале прошлого года предприятие было оштрафовано за непроведение специальной оценки условий труда.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Государственной инспекции труда в Камчатском крае.