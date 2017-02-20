Депутат краевого Законодательного Собрания Дмитрий Тимофеев организовал бесплатную установку счетчиков расхода ГВС пенсионерам микрорайона «Горизонт»

20.02.2017 15:19:19 (GMT+12)

Депутат краевого Законодательного Собрания Дмитрий Тимофеев организовал бесплатную установку счетчиков расхода ГВС пенсионерам микрорайона «Горизонт»



В квартирах одиноких пенсионеров в микрорайоне «Горизонт» при поддержке и по инициативе краевого депутата Дмитрия Тимофеева бесплатно устанавливают счетчики расхода ГВС. По словам Тимофеева, такая помощь людям оказалась очень востребованной.



«Для многих пожилых людей сумма, которую необходимо заплатить за приобретение приборов является неподъемной, - отметил Тимофеев. - Ко мне в приемную часто обращались пенсионеры с просьбой помочь в установке индивидуальных приборов учета водоснабжения. Особенно сейчас, когда средние тарифы на данные виды коммунальных услуг значительно выросли. А счетчики помогут значительно экономить на коммунальных платежах. Данный вопрос я вынес на рассмотрение Общественного Совета нашего микрорайона, и было принято положительное решение в рамках работы по жилищно-коммунальным вопросам. После объявления, которое мы разместили в микрорайоне, к нам активно пошли люди. Видя такой спрос на услугу, мы решили данную работу продолжать и в дальнейшем, и всем одиноко проживающим пенсионерам микрорайона «Горизонт» счетчики установить».

Сегодня бригада мастеров установила счетчики в квартире пенсионерки Надежды Сергеевны Зубовой. Работу пришли проконтролировать депутат Дмитрий Тимофеев и руководитель Общественной приемной по вопросам ЖКХ микрорайона «Горизонт» Денис Прудкий.



«В рамках проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Управдом», совместно с Общественной приемной микрорайона «Горизонт», мы продолжаем установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения для одиноко проживающих пенсионеров микрорайона, - рассказал Прудкий, - В приемную обратилось 44 жителя для установки счетчиков, и 32 уже установлены. Узнав об этом, и другие одинокие пенсионеры микрорайона «Горизонт» решили обратиться с подобной просьбой. В ближайшее время будет установлено 100 счетчиков. Мы по-прежнему принимаем заявки на установку бесплатных счетчиков каждый вторник и четверг по адресу: Космический проезд, 3-а, офис 105, с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение и квитанции об оплате за жилищные услуги».



«Я давно хотела поставить счетчики на холодное и горячее водоснабжение, чтобы экономить на коммунальных платежах, но самой приобрести приборы возможности не было, - поделилась Надежда Зубова, в квартире которой установили индивидуальные приборы учета. - В моей квартире раньше счетчиков не было, и я платила по среднему тарифу. Сейчас это довольно ощутимые суммы для кошелька пенсионера. Когда я увидела объявление, что одиноко проживающим пенсионерам будут помогать бесплатно ставить счетчики, то тут же обратилась в приемную по ЖКХ, предоставив необходимые документы. И буквально через несколько дней приборы были установлены. Большое спасибо ребятам, и очень хорошо, что теперь можно экономить по коммунальным платежам».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.