Владимир Агеев: На рыболовецких предприятиях Камчатки ждут молодые кадры

20.02.2017 15:19:20 (GMT+12)
По инициативе краевого депутата Владимира Агеева студенты и курсанты выпускных курсов мореходного факультета и факультета среднего профессионального образования КамчатГТУ встретились с будущими работодателями.
Представители четырех крупнейших предприятий рыбной отрасли – рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина, «Акроса», «Океанрыбфлота» и «ЯМСы», рассказали ребятам о профессиональных перспективах после окончания ВУЗа.
«Мы стремимся, чтобы наши выпускники работали по специальности, на социально ответственных предприятиях и продолжали развитие ведущей экономической отрасли региона», - подчеркнул организатор мероприятия, депутат краевого Законодательного Собрания Владимир Агеев.
Он отметил, что в 2016 году камчатские рыбаки показали рекордные уловы. «Более миллиона тонн в год водных биологических ресурсов – это не только максимальный показатель на Дальнем Востоке, но и в целом по России. Рыбная отрасль края развивается очень успешно. И одна из главных задач, которую сейчас надо решать совместно, - это подготовка молодых квалифицированных кадров для отрасли у нас, на Камчатке, с последующим трудоустройством на рыболовецкие предприятия края», - сказал Агеев.
По его словам, приглашенные к диалогу предприятия выполняют социальные обязательства, своевременно и полностью выплачивают заработную плату, вкладывают средства в модернизацию оборудования и переоборудование судов, уделяют внимание охране труда и профессиональному росту своих специалистов. В свою очередь, представители кампаний предложили студентам социальное партнерство и кураторство на время учебы и практики с последующим гарантированным трудоустройством.
«С целью дальнейшей разработки направлений по подготовке востребованных кадров мы активизируем работу Координационного совета по рыбохозяйственному образованию при КамчатГТУ», - заявил Владимир Агеев. Он добавил, что в состав совета входят представители исполнительной и законодательной власти края, образовательных организаций и крупных рыболовецких предприятий.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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