Уличное освещение в отдельных районах Петропавловска будет восстановлено в ближайшее время

20.02.2017 15:19:19 (GMT+12)

Работа фонарей уличного освещения на Моховой, Северо-Востоке, п. Сероглазка, по ул. Звездная будет восстановлена в ближайшее время. Об этом сообщил директор Управления дорожного хозяйства Александр Здановский. Он пояснил, что перебои в работе данных линий освещения были вызваны несколькими причинами.

«“Энергосбыт” не предоставил в адрес Управления перечень объектов энергопотребления с указанием точек учета и цену контракта, необходимые для заключения договора на обслуживание линий освещения. Кроме того, оформление договора задержала и некорректная работа сайта гос.закупок, - рассказал Александр Здановский. – Для того, чтобы разрешить ситуацию мы проводили совместное совещание, а также писали в адрес энергокомпании гарантийные письма о подтверждении оплаты. Однако, конструктивного диалога у нас не получилось: ресурсоснабжающая организация заняла жесткую позицию и отключила линии, расположенные на одних из самых опасных участков магистральных дорог».

Александр Здановский добавил, что по состоянию на 20 февраля договор на обслуживание линий освещения Петропавловска заключен. В ближайшее время на счета компании «Энергосбыт» поступит оплата за уже потребленную электроэнергию. После этого, линии освещения на вышеперечисленных участках заработают в обычном режиме.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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