Награждение юных краеведов пройдет в Петропавловске-Камчатском

20.02.2017 14:40:52 (GMT+12)

Награждение юных краеведов пройдет в Петропавловске-Камчатском

Камчатская краевая детская библиотека имени Виталия Кручины совместно с редакцией российского журнала «Юный краевед» продолжает акцию  «Камчатка в истории моей страны». В своем обращении к камчатским школьникам главный редактор  журнала  Сергей Иванович  Савинков приглашает всех желающих принять участие в поисковой работе, которая будет освещена в рубриках популярного краеведческого издания, и даст возможность познакомиться с историей самых дальневосточных рубежей нашей родины  всем детям России и зарубежья.

Первый этап акции проходил с 30 ноября 2016 года по 30 января 2017 года. В нем приняли участие школы краевого центра и города Елизово. Учениками этих школ подготовлено 14 исследовательских работ по истории Камчатского края, генеалогии своей семьи и природе Камчатки. Самые младшие участники акции – третьеклассники, самые старшие заканчивают в 2017 году 10-й класс.

Торжественное награждение всех участников первого этапа акции «Камчатка в истории моей страны»  состоится в рамках литературно-исторического мероприятия «Страницы мужества в истории Камчатки», приуроченного ко Дню защитника Отечества (23 февраля).  

Организаторы акции я приглашают всех желающих  поддержать юных краеведов.  

Торжественное награждение состоится 21 февраля  в  16.ч  в актовом зале нового здания Камчатской краевой детской библиотеки имени Виталия Кручины по адресу: улица Владивостокская, д.16, остановка «Улица Владивостокская» (4 км).
Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page