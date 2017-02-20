Награждение юных краеведов пройдет в Петропавловске-Камчатском

20.02.2017 14:40:52 (GMT+12)
Камчатская краевая детская библиотека имени Виталия Кручины совместно с редакцией российского журнала «Юный краевед» продолжает акцию «Камчатка в истории моей страны». В своем обращении к камчатским школьникам главный редактор журнала Сергей Иванович Савинков приглашает всех желающих принять участие в поисковой работе, которая будет освещена в рубриках популярного краеведческого издания, и даст возможность познакомиться с историей самых дальневосточных рубежей нашей родины всем детям России и зарубежья.
Первый этап акции проходил с 30 ноября 2016 года по 30 января 2017 года. В нем приняли участие школы краевого центра и города Елизово. Учениками этих школ подготовлено 14 исследовательских работ по истории Камчатского края, генеалогии своей семьи и природе Камчатки. Самые младшие участники акции – третьеклассники, самые старшие заканчивают в 2017 году 10-й класс.
Торжественное награждение всех участников первого этапа акции «Камчатка в истории моей страны» состоится в рамках литературно-исторического мероприятия «Страницы мужества в истории Камчатки», приуроченного ко Дню защитника Отечества (23 февраля).
Организаторы акции я приглашают всех желающих поддержать юных краеведов.
Торжественное награждение состоится 21 февраля в 16.ч в актовом зале нового здания Камчатской краевой детской библиотеки имени Виталия Кручины по адресу: улица Владивостокская, д.16, остановка «Улица Владивостокская» (4 км).
Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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