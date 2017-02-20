Прославленный вокальный коллектив - “Кватро” выступит на Камчатке

20.02.2017 15:03:35 (GMT+12)

Известный вокальный коллектив – группа “Кватро”, даст единственный концерт в Петропавловске-Камчатском. Это певческий квартет, созданный выпускниками Академии хорового искусства имени Виктора Попова. Четыре солиста: Антон Боглевский (тенор), Антон Сергеев (тенор), Леонид Овруцкий (баритон) и Денис Вертунов (бас) исполнят произведения, входящие в одну из лучших программ коллектива «Кватро». Это образцы итальянской классики, неаполитанские песни, русский романс, советские шлягеры и известные и всеми мировые хиты.



С момента своего создания, "Кватро" успели покорить сердца европейской публики исполнением композиций, основанных на произведениях русских композиторов, таких как Рахманинов, Чайковский, Бородин. Всенародная известность к группе пришла в Сочи на конкурсе "Пять звезд. Интервидение" 2008 г., по результатам которого ребята заняли первое место. А всенародное признание коллектив завоевал в отборочном туре "Евровидения-2009", войдя в тройку лидеров национального отбора. Голоса участников уникальны по природе звучания, поэтому в репертуаре произведения самых разных стилей - от классики в современной обработке и романсов, до золотых шлягеров советской, зарубежной эстрад и авторских песен. Группа работала на одной сцене с Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским и Алессандро Сафина. В Лондоне в одном из самых престижных мировых залов Royal Albert Hall of Arts and Sciences состоялось совместное выступление с Иосифом Кобзоном. В России коллектив выступает на крупнейших концертных площадках. Начало концерта 18 апреля в 19 часов в Театре драмы и комедии.



Концерт организован Камчатским концертно-филармоническим объединением при поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Места приобретения билетов: кассы филармонии (ул. Ленинская, 65 и ТЦ Галант-Плаза, вход №1) и колледж искусств. Справки по телефону 47-82-47.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.