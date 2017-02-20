На Камчатке с концертом выступит московский ансамбль саксофонистов «Глазунов-квартет»

20.02.2017 15:03:36 (GMT+12)

13 марта в Камчатском колледже искусств выступит саксофонный ансамбль “Глазунов-квартет”. Это коллектив, состоящий из солистов-виртуозов, лауреатов различных конкурсов и фестивалей. В составе квартета: Андрей Кравченко, саксофон-сопрано, Геннадий Полуяктов - саксофон-альт, Кирилл Маслов - саксофон-тенор и Александр Стреляев - саксофон-баритон. Стоит отметить, что сопрановый и баритоновый тембры саксофона не часто звучат на камчатской сцене.

В концерте прозвучат как образцы музыки барокко, так и произведения современных композиторов. В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха, авангардиста Дъёрда Лигети, пропагандиста танго Астора Пьяццоллы, импрессиониста Габриэля Пьерне, а также наших современников - Педро Иттуральде, Ефрема Подгайца и других композиторов.



Коллектив записывает и исполняет музыку к спектаклям Большого театра, МХТ, театра “Современник”, Губернского театра. Отдельного внимания заслуживает работа квартета над саундтреками к кинофильмам, таким, как победитель Венецианского фестиваля и премии” Ника” фильм «Овсянки» (музыка Андрея Карасёва и Марины Шмотовой) и фильм «Ангелы революции» (музыка Андрея Карасёва).



Идея создания ансамбля “Глазунов-квартета” пришла в 2007 году, когда коллектив под управлением Андрея Кравченко, состоящий из его учеников, стал победителем конкурса солистов и ансамблей, проводимом компанией Selmer Paris в Москве. После триумфа квартет стал быстро набирать популярность среди слушателей и композиторов. Название коллектива перекликается с известным произведением Александра Глазунова – “Квартетом для четырёх саксофонов”.

В 2010 году “Глазунов-квартет” вошел в состав ансамбля «Галерея актуальной музыки» (ГАМ-Ансамбль) и получил абонементные концерты в Московской государственной филармонии и звание солистов МГАФ.



Основной акцент в репертуаре коллектив делает на музыку, написанную современными композиторами, но при этом исполняет и традиционные классические, джазовые и популярные произведения. Глазунов-квартет является постоянным участником фестивалей: «Московская Осень», «Другое пространство», Opus 52 и других, а также благотворительных фондов Владимира Спивакова, Дмитрия Маликова и других.



Начало концерта 13 марта в 19:00. Справки по телефону 47-82-47. Места приобретения билетов: кассы филармонии (ул. Ленинская, 65 и ТЦ Галант-Плаза, вход №1) и фойе колледжа искусств.



Концерт организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.