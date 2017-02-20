Открытие Краевого фестиваля искусств «Камчатская весна 2017» состоится 23 марта в новом концертном зале

20.02.2017 15:03:36 (GMT+12)

Краевой фестиваль искусств «Камчатская весна 2017» откроется в Петропавловске-Камчатском 23 марта. Первое событие в афише фестиваля – концерт пианиста, Лауреата международного конкурса имени Петра Чайковского, Олега Полянского и Камчатского камерного оркестра им. Георгия Аввакумова под управлением Заслуженного артиста России Александра Гилева. Олег Полянский приедет на Камчатку с гастролями уже во второй раз.



В концерте прозвучат произведения Людвига ван Бетховена, Фредерика Шопена, Вольфганга Амадея Моцарта и современного композитора, Галины Уствольской. В нынешнем году фестиваль откроют в новом зале. Бывший киноцентр «Октябрьский» по ул. Советская, 35 передан Камчатскому концертно-филармоническому объединению.



Концерт состоится 23 марта, начало в 19:00 в Концертном зале филармонии (Советская, 35). Справки по телефону 47-82-47.

Места приобретения билетов: кассы филармонии (ул. Ленинская, 65 и ТЦ Галант-Плаза, вход №1) и колледж искусств.

Мероприятие организовано Камчатским концертно-филармоническим объединением при поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.