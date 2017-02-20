Знаменитую «Кармен-сюиту» исполнит Камчатский камерный оркестр им. Г.Аввакумова

20.02.2017 15:03:55 (GMT+12)

6 марта в Камчатском колледже искусств прозвучит знаменитая «Кармен-сюита» Родиона Щедрина. Концертную программу представит Камчатский камерный оркестр имени Георгия Аввакумова под управлением заслуженного артиста России, Александра Гилева.



“Кармен сюиту” коллектив исполнит полностью, впервые Камчатский камерный оркестр сыграл это произведение в 2013 году. “Кармен-сюита” – музыка к одноимённому балету хореографа Альберто Алонсо, поставленному на основе симфонии Жоржа Бизе «Кармен». Родион Щедрин поменял структуру произведения и оркестровал для струнных и ударных инструментов. Партия Кармен по праву считается одной из ключевых в творчестве балерины Маий Плисецкой. Музыка из балета приобрела большую известность, как самостоятельное произведение. В концерте также прозвучат «Адажиетто» и «Фарандола» из сюиты «Арлезианка» Жоржа Бизе. Начало концерта 6 марта в 19:00. Справки по телефону 47-82-47.



Места приобретения билетов: кассы филармонии (ул. Ленинская, 65 и ТЦ Галант-Плаза, вход №1) и колледж искусств.

Концерт организован Камчатским концертно-филармоническим объединением при поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Телефон для справок: 47-82-47.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.