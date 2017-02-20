«Безопасное колесо - 2017»

20.02.2017 14:57:13 (GMT+12)



18 февраля средняя общеобразовательная школа № 42 Петропавловска-Камчатского по традиции приняла участников муниципального этапа Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо».



В конкурсе приняли участие десять самых активных команд школ краевого центра - СОШ № 2 «Два колеса», СОШ №10 «Перекресток», СОШ № 11 «Шина», СОШ № 27 «Островок», СОШ № 33 «Юнги», СОШ № 42 «Юный регулировщик», СОШ №41 «Дорожный патруль», СОШ №43 «ЮГИ – юные гос. инспекторы», СОШ №20 «Веселый жезл», СОШ № 36 «Постовой».

Участникам состязания предстояло проявить себя в личном зачете на различных станциях. Звание «Знатоки правил дорожного движения» подтвердили ученики СОШ № 20 Низамутдинов Эльдар и Ким Диана. Лучшей в командном конкурсе на данной станции стала команда «Перекресток».



Проходя этап фигурного вождения велосипеда, ребятам надо было проехать небольшой участок с препятствиями. Обеспечивали безопасность ребят инспектора 258-ой военной автомобильной инспекции. Лучшими водителями велосипеда стали Липатов Михаил СОШ № 42 и Телятенко Софья СОШ №20.

Специалисты Красного креста оценивали знания по оказанию первой доврачебной помощи при ранах, кровотечениях, шоке, травмах головы, грудной клетки, выявляли знания, навыки и умения по применению подручных средств, а так же имеющихся в автомобильной аптечке. В итоге на станции «Основы безопасности жизнедеятельности» лучшие знания показали Высочинская Елизавета (СОШ № 42) и Низамутдинов Эльдар (СОШ № 20).



После теоретических и практических испытаний участники показали знания ПДД в творческих заданиях. В конкурсе агитбригад «Вместе – за безопасность дорожного движения» победили две команды: «Веселый жезл» и ««Юный регулировщик»». В конкурсе социальной рекламы «Движение с уважением» лучший баннер на тему: «Движение с уважением» продемонстрировала команда «Постовой».

Члены жюри отметили высокие знания Правил дорожного движения участников. По итогам состязаний победителей наградили ценными подарками:

I место – команда СОШ № 20,

II место – команда СОШ № 10,

III место – команда СОШ № 42.



Какая команда будет представлять наш регион на всероссийском этапе, станет известно, после проведения регионального этапа, который пройдет 18 марта в Камчатском дворце детского творчества».

Пожелаем удачи и достойной победы участникам регионального этапа Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2017».



ОГИБДД УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

