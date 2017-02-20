Происшествия на дорогах края

20.02.2017 14:54:21 (GMT+12)

С 13 по 19 февраля 2017 года на территории Камчатского края зарегистрировано 192 столкновения без пострадавших и пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и пять получили различные травмы.



Выявлены 29 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 19 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлены 24 пешехода, нарушившие Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено восемь единиц автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещены 11 граждан. С использованием средств видеофиксации выявлено 2176 нарушений.



14 февраля в 08:15 в г. Елизово на улице Магистральная напротив дома № 52А 31-летняя гражданка, управляя автомашиной «Тойота Креста», выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомашиной «Сузуки Эскудо» под управлением 38-летнего гражданина. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель «Сузуки» и его 28-летняя пассажирка. Обоим пострадавшим медики назначили амбулаторное лечение.

В этот же день в 21:25 в г. Петропавловске-Камчатском в районе дома № 2 по проспекту Победы 58-летний гражданин, управляя рейсовым автобусом «ДЭУ», во время посадки и высадки пассажиров на автобусной остановке, не убедившись в том, что пассажиры закончили выход из салона автобуса, начал движение с открытой дверью, в результате чего допустил выпадение 52-летней женщины из автобуса на проезжую часть. В результате происшествия женщина получила различные телесные повреждения, была госпитализирована в камчатскую краевую больницу, где впоследствии скончалась.



18 февраля в 09:00 напротив дома № 74 по улице Ленинградской в Петропавловске-Камчатском 44-летняя гражданка, управляя автомобилем «Сузуки Эскудо», не выбрала безопасную скорость движения, не учла состояние дорожного покрытия, допустила занос транспортного средства и совершила столкновение со встречным автомобилем «Тойота Хайлюкс Сурф», которым управлял 56-летний водитель. В результате ДТП травмы получила водитель автомобиля «Сузуки Эскудо», женщине рекомендовано лечение по месту жительства.



19 февраля в 17:20 в районе дома № 38 по улице Ленинская в Петропавловске-Камчатском 38-летний водитель, управляя рейсовым автобусом «ДЭУ», при начале движения от автобусной остановки допустил падение в салоне автобуса 63-летнего пассажира. В результате ДТП пассажир получил травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение. Водитель автобуса оставил место происшествия, но был разыскан в течение суток.

В этот же день в 21:00 на 36 км автодороги Морпорт ‒ Аэропорт 39-летняя гражданка, управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные и метеорологические условия, допустила занос транспортного средства и совершила столкновение с автомобилем «Ниссан Террано», которым управляла 23-летняя женщина. В результате ДТП пострадал 32-летний пассажир автомобиля «Ниссан Террано», мужчина был госпитализирован в районную больницу.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

