Ньюсмейкеры минувшей недели

20.02.2017 14:18:28 (GMT+12)

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ. Вручил камчатскому сенатору Борису НЕВЗОРОВУ, члену Совета Федерации РФ от Камчатского края, Благодарность Правительства РФ за активное участие в законопроектной деятельности и развитии парламентаризма. По словам премьера, врученные правительственные награды – это признание заслуг тех людей, которые вносят большой вклад в законотворческий процесс, в принятие важнейших решений в области экономики и социальной сферы нашей страны.



Александр ГАЛУШКА, министр РФ по развитию Дальнего Востока. Побывал на Камчатке. Провел совещания по Свободному порту и территории опережающего развития, принял участие в торжественном открытии краевой детской библиотеки.



Евгений НОВОСЕЛОВ, генеральный директор «Океанрыбфлота», депутат Законодательного Собрания Камчатского края. Избран заместителем председателя комитета краевого парламента по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности.