Ньюсмейкеры минувшей недели

20.02.2017 14:18:28 (GMT+12)

Ньюсмейкеры минувшей недели

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ. Вручил камчатскому сенатору Борису НЕВЗОРОВУ, члену Совета Федерации РФ от Камчатского края, Благодарность Правительства РФ за активное участие в законопроектной деятельности и развитии парламентаризма. По словам премьера, врученные правительственные награды – это признание заслуг тех людей, которые вносят большой вклад в законотворческий процесс, в принятие важнейших решений в области экономики и социальной сферы нашей страны.

Александр ГАЛУШКА, министр РФ по развитию Дальнего Востока. Побывал на Камчатке.  Провел совещания по Свободному порту и территории опережающего развития, принял участие в торжественном открытии краевой детской библиотеки.

Евгений НОВОСЕЛОВ, генеральный директор «Океанрыбфлота», депутат Законодательного Собрания Камчатского края. Избран заместителем председателя комитета  краевого парламента по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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