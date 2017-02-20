Срочно в номер: в Камчатском крае 22 февраля пройдет проверка систем экстренного оповещения

20.02.2017 14:04:14 (GMT+12)

В 9 часов утра по камчатскому времени 22 февраля будет запущена региональная автоматизированная система централизованного оповещения края, включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, систему оповещения о цунами, системы экстренного оповещения населения, с включением всех имеющихся оконечных устройств (электросирен и уличных громкоговорителей).



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю обращается к населению с просьбой соблюдать спокойствие. Проверка носит плановый характер.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

