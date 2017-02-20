Срочно в номер: волны высотой до 12 метров ожидаются у берегов Камчатки

20.02.2017 14:02:28 (GMT+12)

Циклон, обрушившийся на Камчатку, вызовет двенадцатиметровые волны в Тихом океане и Беринговом море. Штормовое предупреждение сегодня объявил региональный главк МЧС.



"В акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. 21 февраля в первой половине ночи в акваториях Тихого океана и Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. В зону штормового воздействия попадает Алеутский муниципальный район Камчатского края. Во второй половине ночи 21 февраля высота волн будет достигать 10-12 метров. Явление сохранится до конца суток 22 февраля", - говорится в сообщении пресс- службы ведомства.



Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.



"За время влияние циклона, с вечера 17 февраля, в Петропавловске-Камчатском выпало 37% месячной нормы осадков, в Елизовском районе до 50%. Ветер в краевом центре достигал 26 метров в секунду, в поселке Озерновский Усть- Большерецкого района до 39 метров в секунду", - сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько.



В Петропавловске-Камчатском уже приступили к ликвидации последствий стихии - в расчистке магистральных дорог и межквартальных проездов задействовано более 100 единиц техники различного назначения, сообщили в мэрии города. За выходные с магистралей вывезено более 5,5 тыс. кубометров снега. Проезд по основным трассам и межквартальных проездам обеспечен.



(ТАСС).