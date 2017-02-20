Запретная связь

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20.02.2017 13:34:43 (GMT+12)

Мильковским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя села Мильково. Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.135 УК РФ (развратные действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух лиц).



По версии следствия, в ноябре 2016 года подозреваемый, находясь в селе Мильково, с помощью установленной на его мобильном телефоне программы «Друг Вокруг», направил 15-летней несовершеннолетней текстовые сообщения, в которых просил ее сфотографироваться обнаженной и прислать ему фотографии, после того, как последняя выполнила его просьбу, подозреваемый пригласил ее к себе в квартиру вместе с 1

3-летней подругой, где в присутствии последней, после распития спиртных напитков (водки) совершил развратные действия в отношении 15-летней.



Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, работает автослесарем.



В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления





