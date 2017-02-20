"Урожайный" день для аферистов

20.02.2017 13:31:25 (GMT+12)

Потерпевшие совершали покупки через электронные доски объявлений, а также освобождали родственников от уголовной ответственности.



35-летний житель Петропавловска-Камчатского разместил в сети Интернет объявление о покупке 14 аккумуляторных батарей. Спустя некоторое время ему позвонил мужчина, который сообщил, что готов выслать требуемый товар, но после 100% предоплаты. После перевода 42 тысяч рублей продавец выходить на связь перестал.



Аналогичным образом 26 тысяч 550 рублей лишилась 39-летняя елизовчанка, которая через сайт объявлений искала двигатель на свой автомобиль.



Также с заявлением в полицию обратилась 81-летняя жительница краевой столицы. Ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что её сын задержан за совершение преступления. За освобождение от уголовной ответственности у пенсионерки потребовали 120 тысяч рублей.

Поскольку данной суммой женщина не располагала, цена «выкупа» была снижена до 40 тысяч рублей.

Только после перевода денег потерпевшая перезвонила сыну, который сообщил, что никакого преступления не совершал.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. Установлено, что номера телефонов,

по которым мошенники разговаривали с заявителями, зарегистрированы в Московской и Новосибирской областях, а также в Приморском крае.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

