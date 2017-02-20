Проверка в детском саду выявила многочисленные нарушения

20.02.2017 13:07:28 (GMT+12)
В конце прошлого года прокуратура города Петропавловска-Камчатского Камчатского края провела проверку по поступившему обращению о заражении детей педикулезом в одном из муниципальных детских садов краевого центра.
В ходе проверки помимо нарушений, способствовавших распространению этого, казалось бы, уже редкого для образовательных учреждений заболевания, выявлены и другие нарушения, в том числе нарушения "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (СанПиН).
Так, в пищеблоке детсада разделочные деревянные доски для разделки зелени и сельди были с дефектами (щелями), а сельдь (готовый продукт) в момент проверки разделывалась на столе для сырой продукции, ножи для разделки сырых рыбы и овощей хранились вместе с ножами для готовой продукции (гастрономия, вареное мясо). Очищенный картофель хранился в непредназначенной для этого емкости, которая стояла на полу, а не на стеллаже или подтоварнике. Молочные продукты (молоко, творог, кисломолочные напитки) хранились в тамбуре при входе в пищеблок, а не на стеллажах холодильной камеры.
В спальной комнате одной из групп отопительные приборы оказались без ограждающих устройств, что представляет опасность для детей.
Что же касается непосредственно вшей, то условия для их распространения среди детей в детском саду имелись.
Так, в сушильном шкафу раздевалки старшей группы, где после прогулок должны сушиться верхняя одежда и обувь детей, хранились игрушки для летнего отдыха, при этом на момент проверки температура в раздевалке была 20,6 ºС, то есть чуть ниже нормы (должна быть не ниже 21-23 °С).
Вопреки действующим требованиям медработник учреждения при выявлении педикулеза у одного ребенка не подал экстренное извещение в Центр гигиены и эпидемиологии для принятия соответствующих мер по предотвращению дальнейшего распространения этого заболевания среди других детей. В журнале регистрации экстренных извещений этот факт не зафиксирован, что также является нарушением "Общих требований по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" (Санитарные правила 3.1/3.23146-13). Не соблюдались и другие условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней.
По итогам проверки в январе этого года заведующей детским садом прокуратура внесла представление, во исполнение которого в учреждении приняты меры по устранению выявленных нарушений, а также недопущению их впредь. По представлению пять сотрудников понесли дисциплинарную ответственность.
За нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ) по постановлению заместителя прокурора города заведующая привлечена к административной ответственности. Роспотребнадзор назначил ей наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.
Лариса ШУНИНА, cтарший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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