Внимание, розыск!

20.02.2017 11:04:04 (GMT+12)

Полиция просит оказать помощь в розыске без вести пропавшего жителя Петропавловска-Камчатского



В начале ноября 2016 года ушел из дома по ул. Академика Королева Конов Никита Игоревич, 1990 года рождения. Его местонахождение не установлено.



В связи с розыском данного гражданина полиция просит жителей Петропавловска-Камчатского обратить внимание на припаркованные во дворах жилых домов и в гаражных кооперативах

автомобиль «Тойота ЛендКрузер Прадо» черного цвета (отличительная черта – на запасном колесе, расположенном на задней двери, отсутствует декоративный колпак).

Машина может находиться в районах «5 км», «4 км» или «Коммунпроект».



Граждан, имеющих информацию о местонахождении Конова Н.И.

или видевших его, просят позвонить в полицию

по телефонам: (8-4152) 27-11-02 (дежурная часть), (8-4152) 27-12-04, 8-909-880-8030, 8-914-789-40-44 (уголовный розыск).

