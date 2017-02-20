Внимание, розыск!

20.02.2017 11:04:04 (GMT+12)
Полиция просит оказать помощь в розыске без вести пропавшего жителя Петропавловска-Камчатского
В начале ноября 2016 года ушел из дома по ул. Академика Королева Конов Никита Игоревич, 1990 года рождения. Его местонахождение не установлено.
В связи с розыском данного гражданина полиция просит жителей Петропавловска-Камчатского обратить внимание на припаркованные во дворах жилых домов и в гаражных кооперативах
автомобиль «Тойота ЛендКрузер Прадо» черного цвета (отличительная черта – на запасном колесе, расположенном на задней двери, отсутствует декоративный колпак).
Машина может находиться в районах «5 км», «4 км» или «Коммунпроект».
Граждан, имеющих информацию о местонахождении Конова Н.И.
или видевших его, просят позвонить в полицию
по телефонам: (8-4152) 27-11-02 (дежурная часть), (8-4152) 27-12-04, 8-909-880-8030, 8-914-789-40-44 (уголовный розыск).
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