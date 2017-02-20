Внимание: Алкоголики за рулём

20.02.2017 10:56:13 (GMT+12)

По информации ГИБДД в Камчатском крае за неделю (с 6 по 12 февраля) выявлено 27 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 12 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались.



Многие из этих правонарушителей теперь стали преступниками.



Только за выходные дни (11-12 февраля) сотрудники ГИБДД края задержали троих водителей, уже лишенных права управления транспортными средствами и вновь севших за руль нетрезвыми. Среди них двое жителей Елизовского района и жительница Петропавловска-Камчатского.

Так, в ночь с пятницы на субботу в полчетвертого утра 11 февраля в СНТ "Черемушки" в селе Центральные Коряки Елизовского района задержан 53-летний охранник ООО "КамАгроОвощевод", который, будучи пьяным, управлял автомобилем "УАЗ-45201Р".



В субботу, 11 февраля, в 22 часа в поселке Зеленый Елизовского района остановлен автомобиль "Тойота Королла Церес", которым управлял 33-летний нетрезвый местный житель.



В ночь на воскресенье, 12 февраля, в 2 часа 30 минут на проспекте 50 лет Октября, д. 1, в краевом центре задержана неработающая 28-летняя нетрезвая 28-летняя девушка, управляющая "Дайхатсу Териос".

Еще одного 33-летнего подвыпившего жителя Петропавловска-Камчатского полицейские задержали 9 февраля на улице Арсеньева, когда тот управлял автомашиной "Ниссан Вингроуд".



В ходе проверки документов сотрудники патрульной службы установили, что ранее по постановлению мировых судей все четверо оштрафованы на 30 тысяч рублей и лишены водительских прав на разные сроки.



Их повторное вождение в пьяном виде квалифицируется уже как преступление против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, то есть по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил движения лицом, подвергнутым административному наказанию).



В отношении всех четверых возбуждены уголовные дела и скоро они предстанут перед судом.



К сожалению, приходится констатировать, что водителей-рецидивистов, которых не вразумили административный штраф и лишение водительских прав, не всегда останавливает даже приговор и судимость.



Так, 24 января 2017 года мировой судья судебного участка № 15 Камчатского края вынес приговор по статье 264.1 УК РФ в отношении неработающего ранее несудимого 43-летнего жителя краевого центра Руслана Кулаковского. В полночь 6 ноября 2016 года он управлял автомобилем "Митсубиши Шариот", находясь в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено экспертизой. Ранее, в 2014 году, Кулаковский был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования). Тогда его лишили прав на один год 7 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей.



При рассмотрении уголовного дела в судебном заседании Кулаковский согласился с предъявленным обвинением, полностью признал свою вину и, чтобы снизить размер наказания, по его ходатайству суд рассмотрел дело в особом порядке (без проведения судебного разбирательства). Приговором суда от 24 января 2017 года ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года.



Однако уже через несколько дней после вступления приговора в силу якобы раскаявшийся Кулаковский совершает второе такое же преступление.

Утром 8 февраля сотрудники ГИБДД задержали его пьяным за рулем того же автомобиля в центре города на улице Ленинской. В тот же день в отношении водителя-рецидивиста возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.



По окончании расследования в ближайшее время его новь ждет суд, который на этот раз не будет снисходительным и, вероятнее всего, отправит Кулаковского в колонию.



Лариса ШУНИНА, cтарший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





