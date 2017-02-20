В 2017 году на дорогах Петропавловска начнет работу передвижной пункт весового контроля

20.02.2017 10:31:42 (GMT+12)

Об этом сообщили в Управлении городского хозяйства администрации Петропавловска. Там добавили, что с помощью передвижного пункта весового контроля специалисты будут проверять большегрузные машины на предмет нарушения правил перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов. Проверки грузовиков будут проходить на дорогах муниципального значения, данная мера необходима для сохранения дорожной сети в нормативном состоянии.



Как пояснил заместитель руководителя Управления Сергей Шеременко, накануне в Петропавловске уже прошел рейд по выявлению большегрузов, нарушающих установленные правила.



«Ежедневно в период утреннего часа пик большегрузные автомобили создают существенные помехи дорожному движению на ул. Советской. Между тем, с 8.00 до 9.00, движение грузовиков по данной улице запрещено решением Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Петропавловск-Камчатского городского округа. В указанный период водители большегрузного транспорта должны передвигаться по ул. Высотной, - подчеркнул Сергей Шеременко. - В ходе рейда мы совместно с сотрудниками ГИБДД проверяли автомобили, которые двигались по ул. Советской, несмотря на запрещающий знак. На водителей, нарушивших правила дорожного движения, составлены протоколы об административном правонарушении, кроме того, им ещё раз разъяснен порядок передвижения большегрузов по улицам города».



Сергей Шеременко добавил, что в целях недопущения разрушения дорожного полотна в период весенней распутицы на городских трассах начнет свою работу передвижной пункт весового контроля.



«В 2016 году передвижной пункт весового контроля был передан из собственности Камчатского края в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа для организации контрольных мероприятий и поддержания сохранности автомобильных дорог, - рассказал Сергей Шеременко. – С его помощью мы планируем проводить рейдовые мероприятия на различных участках улично-дорожной сети Петропавловска. Проверки будут проходить с участием сотрудников ГИБДД Камчатского края, Управления городского хозяйства администрации городского округа и Управления дорожного хозяйства».

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.