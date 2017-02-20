Общественный транспорт двигается по всем направлениям

20.02.2017 10:31:29 (GMT+12)

Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта, автобусы Петропавловска вышли на линию по расписанию. В настоящее время городские маршруты обслуживают 163 автобуса. Общественный транспорт двигается по всем направлениям, в том числе в пригородные поселки и на разворотные площадки конечных остановок.



Тем не менее, по некоторым направлениям отклонение от графика все же есть: это связано с тем, что на дорогах большое скопление автомобилей, движущихся с ограниченной скоростью.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.