Без перерыва работают дорожные службы на расчистке городских проездов

20.02.2017 10:31:29 (GMT+12)

В течение всех выходных снегоочистительная техника подрядных организаций Петропавловска без перерыва работала на дорогах. Всего на расчистке магистральных дорог и межквартальных проездов было задействовано более 100 единиц техники различного назначения. За выходные с магистралей Петропавловска вывезено более 5,5 тысяч кубометров снега.



Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства, проезд по основным трассам и межквартальных проездам обеспечен. Кроме того, в районах расчищены подъездные пути к учреждениям социальной сферы.



В течение дня на дорогах Петропавловска будет работать 103 снегоуборочных машины. Первоочередная задача подрядчиков – расширение магистральных дорог, расчистка тротуаров и подходных путей к пешеходным переходам, а также автобусным остановкам и контейнерным площадкам.



После того, как первоочередные плановые работы будут окончены, подрядные организации перейдут к расчистке придомовых проездов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.