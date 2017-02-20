На Камчатку прибыли чукотские участники «Берингии-2017»

20.02.2017 10:13:10 (GMT+12)

Упряжки участников «Берингии-2017» из Чукотского автономного округа доставлены на Камчатку. В ночь на субботу, 18 февраля, на полуостров прибыли Михаил Тельпин и Геннадий Томилов. Вместе с ними прилетел Николай Калянто, главный судья гонки «Надежда», который будет помощником у чукотских каюров. Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017».



«Перелёт сложный. Мы больше недели не могли добраться до вас. У нас пуржит сильно. Собаки 9 дней не бегали, застоялись. Но вот мы здесь. Я рад вернуться на Камчатку. У меня здесь много друзей осталось, хочу с ними встретиться», – сказал Михаил Тельпин.



Добраться на машинах до питомника, где размещаются каюры, не получалось: в Петропавловске-Камчатском шёл сильный снег, расчищенную перед приездом каюров дорогу замело за полчаса. Собак и нарты выгрузили на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова, и уже оттуда упряжки пошли своим ходом.



«Михаил Тельпин будет участвовать в "Берингии" на той же нарте, на которой прошёл американо-канадскую "Yukon Quest" и американскую "Iditarod". Передовиками в эту гонку идут две собаки, которые прошли вместе с ним гонку на Аляске, - рассказали в оргкомитете. - Геннадий Томилов приверженец классического национального стиля – ездит только сидя и на деревянной нарте, которую, кстати, сам и сделал. Для него участие в "Берингии" будет дебютным».



Утром после прилёта чукотские каюры провели первую тренировку на трассах питомника «Камчадал».



Напомним, открытие традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017» состоится на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском 25 февраля. Начало в 13.00. Гостей праздника ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа с участием певицы Ани Лорак. В рамках мероприятия состоятся традиционный парад каюров, заезды гонки-пролога и большой концерт. Билеты на открытие можно приобрести в кассах Камчатского театра драмы и комедии. Основная гонка «Берингии» в этом году стартует 5 марта: каюрам предстоит преодолеть почти 1500 км от села Эссо до села Усть-Камчатск. Финиш гонки запланирован на 28 марта.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.