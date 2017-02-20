Каюры «Берингии-2017» сразятся за приз в номинации «За верность традициям севера»

20.02.2017 10:13:10 (GMT+12)

Каюры, отправившиеся в «Берингию-2017» на камчатских традиционных деревянных нартах, могут стать обладателями премии «За верность традициям севера». Участники номинации сразятся за денежный приз в 500 тысяч рублей.



«У этой премии свой личный спонсор – Банк ВТБ24, который уже второй год предоставляет призовой фонд для номинации. Победители получат денежное вознаграждение, согласно занятым местам: за первое место — 500 тысяч рублей, за второе и третье - 300 и 200 тысяч рублей соответственно, – сообщил председатель организационного комитета «Берингии-2017», заместитель Председателя Правительства Камчатского края Алексей Войтов. – Эти деньги каюры получат вместе с теми призовыми, которые они завоюют в основном зачёте гонки».



Согласно положению, номинантами на премию станут каюры, которые не просто пройдут гонку на нарте, изготовленной традиционным способом коренных малочисленных народов Севера России, но и сделают это без нарушений, установленных положением о гонке «Берингия-2017». Лидером в номинации станет участник, который покажет наименьшее время прохождения всех этапов гонки.



Номинация «За верность традициям Севера» учреждена в 2016 году по поручению Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Премия носит имя оленевода из села Тымлат Алексея Спиридоновича Колегова, который в 2006 году в возрасте 70 лет прошёл всю гонку на камчатской традиционной нарте и первым финишировал в Оссоре, опередив даже тех, кто шёл на спортивных нартах.



Напомним, открытие традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017» состоится на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском 25 февраля. Начало в 13.00. Гостей праздника ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа с участием певицы Ани Лорак. В рамках мероприятия состоятся традиционный парад каюров, заезды гонки-пролога и большой концерт. Билеты на открытие можно приобрести в кассах Камчатского театра драмы и комедии. Основная гонка «Берингии» в этом году стартует 5 марта: каюрам предстоит преодолеть почти 1500 км от села Эссо до села Усть-Камчатск. Финиш гонки запланирован на 28 марта.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.