О возможностях своей речи и голоса можно будет узнать на лекции в краевой библиотеке

20.02.2017 10:31:41 (GMT+12)
24 февраля в актовом зале Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова пройдет лекция «Природа голоса. Психосоматика звучания» из цикла «Речь и голос», которую прочитает психолог и радиоведущая Марина Громова (г. Санкт- Петербург).
На лекции слушатели смогут “познакомиться” со своим голосом, узнать, как его слышат собеседники и научиться работе с речью. В основе цикла лежат знания академической психологии, философии и психолингвистики, а так же практические упражнения из дисциплины “сценическая речь”.
Главная цель: сформировать у слушателей четкое убеждение в необходимости осознанного отношения к своей речи, показать прямую связь между голосом, речью и психикой и через это знание способствовать возрождению культуры устной речи в России.
Добавим, что цикл лекций является составляющей частью федерального проекта по развитию культуры устной речи русскоговорящего населения.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 13.00. Вход свободный.
Справки по тел. (4152)25-23-55, 25-25-60
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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