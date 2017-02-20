20.02.2017 10:31:40 (GMT+12)
В отделе по работе с молодежью краевой научной библиотеки стартует новый проект «Уроки оригами: от простого к сложному».
Первое занятие состоится уже 22 февраля, начало в 18 часов.
На нем все желающие смогут узнать об истории этого искусства, реализовать свои идеи и научиться новым схемах. Уроки организованы по принципу «от простого к сложному».
Слово «оригами» происходит от двух японских слов: «ори» означает «складной», а «ками» означает «бумага». Это традиционное японское искусство складывания различных фигур из бумаги. Искусство оригами активно начало развиваться в XVII веке в Японии, а в наше время широко распространилось по всем континентам и странам. Настоящий бум это искусство переживало в середине XX века, когда появилась азбука оригами: при складывании моделей нужно следовать определенной схеме сборки, проработанной ранее известными мастерами оригами.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 18.00. Вход свободный.
Справки по тел. (4152)25-19-14
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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