В отделе по работе с молодежью краевой научной библиотеки стартует новый проект «Уроки оригами: от простого к сложному»

20.02.2017 10:31:40 (GMT+12)

В отделе по работе с молодежью краевой научной библиотеки стартует новый проект «Уроки оригами: от простого к сложному».



Первое занятие состоится уже 22 февраля, начало в 18 часов.



На нем все желающие смогут узнать об истории этого искусства, реализовать свои идеи и научиться новым схемах. Уроки организованы по принципу «от простого к сложному».



Слово «оригами» происходит от двух японских слов: «ори» означает «складной», а «ками» означает «бумага». Это традиционное японское искусство складывания различных фигур из бумаги. Искусство оригами активно начало развиваться в XVII веке в Японии, а в наше время широко распространилось по всем континентам и странам. Настоящий бум это искусство переживало в середине XX века, когда появилась азбука оригами: при складывании моделей нужно следовать определенной схеме сборки, проработанной ранее известными мастерами оригами.



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Начало встречи – в 18.00. Вход свободный.

Справки по тел. (4152)25-19-14



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.