Праздник «Лучше папы в мире нет!» проведут в краевой библиотеке

20.02.2017 10:31:40 (GMT+12)
21 февраля, накануне Дня защитника Отечества в актовом зале библиотеки пройдет семейный праздник «Лучше папы в мире нет!». Для посетителей выступят творческие коллективы города, пройдут различные конкурсы, игры и мастер-классы.
Поздравить с праздником отцов придут творческие коллективы города – ансамбль «Рассветы Камчатки», студия эстрадного современного танца «Импульс», а также клуб собаководов «Лапа помощи». Также в программе конкурсы для пап, подвижные игры для детей и различные мастер-классы.
Праздник организован при поддержке благотворительного фонда многодетных семей «Родник» и общественной организации многодетных семей «Большая семья».
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи – в 18.00. Вход свободный.
Справки по тел. (4152)25-23-51
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+