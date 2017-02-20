Праздник «Лучше папы в мире нет!» проведут в краевой библиотеке

20.02.2017 10:31:40 (GMT+12)

21 февраля, накануне Дня защитника Отечества в актовом зале библиотеки пройдет семейный праздник «Лучше папы в мире нет!». Для посетителей выступят творческие коллективы города, пройдут различные конкурсы, игры и мастер-классы.



Поздравить с праздником отцов придут творческие коллективы города – ансамбль «Рассветы Камчатки», студия эстрадного современного танца «Импульс», а также клуб собаководов «Лапа помощи». Также в программе конкурсы для пап, подвижные игры для детей и различные мастер-классы.

Праздник организован при поддержке благотворительного фонда многодетных семей «Родник» и общественной организации многодетных семей «Большая семья».



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Начало встречи – в 18.00. Вход свободный.



Справки по тел. (4152)25-23-51



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

