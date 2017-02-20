Забота и внимание

20.02.2017 10:14:28 (GMT+12)
Традиционно, в преддверии дня защитника Отечества, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю навести своего друга,
ветерана трудового фронта Георгия Глебова, и вручили ему продуктовую корзину.
Как и всегда, Георгий Алексеевич радушно принял гостей и пригласил к столу.
Встреча прошла в традиционно теплой и дружеской атмосфере за чаепитием товарищи обменялись новостями и справились о делах ветерана.
Уходя, судебные приставы от души поблагодарили гостеприимного хозяина, еще раз поздравили с наступающим праздником
и напомнили ветерану, чтобы он не стеснялся обращаться к ним, если будет нужна помощь.
Пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
Вероника ЮРЬЕВА
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